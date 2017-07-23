Kılıçdaroğlu Necmettin öğretmen için yürümedi!

Ankara'dan İstanbul'a 24 günlük sözde 'adalet' yürüyüşü yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Tunceli'de PKK'nın şehit ettiği Necmettin öğretmen için CHP'lilerin başını çektiği bir saatlik 'teröre tepki' yürüyüşüne ise katılmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devletin gizli belgelerini yayımlatan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını bahane ederek, Ankara'dan İstanbul'a 24 günde yürüdü. Sözde 'adalet' isteğiyle gerçekleştirdiği yürüyüş nedeniyle kamuoyunda tepki alan Kılıçdaroğlu, Tunceli'de önceki gün gerçekleştirilen ve bir saat süren 'teröre tepki' yürüyüşünde ise ortada yoktu.