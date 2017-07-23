Şırnak'ta 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 terörist dün Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki operasyonda terör saldırılarında kullanılması planlanan bomba yüklü araç ele geçirildi. Güvenlik güçleri aracı imha etti.

?Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yol aramasında güvenlik güçlerince tespit edilen 7 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ise yol aramasında ele geçirilen 15 bidon içerisinde 375 kilogram amonyum nitrat imha edildi.