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'ta 4 güvenlik güçlerine teslim oldu

Giriş Tarihi: 23.7.2017 14:34 Güncelleme Tarihi: 23.7.2017 14:39
Şırnak'ta 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 in 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 dün 'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki operasyonda terör saldırılarında kullanılması planlanan bomba yüklü araç ele geçirildi. Güvenlik güçleri aracı imha etti.

?Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yol aramasında güvenlik güçlerince tespit edilen 7 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ise yol aramasında ele geçirilen 15 bidon içerisinde 375 kilogram amonyum nitrat imha edildi.

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Şırnak'ta 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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