The Guardian'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan çarkı

İngiliz gazetesi The Guardian 'ın web sitesinde dün okuyucu editörü Paul Chadwick tarafından kaleme alınan bir yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yayımlanan makalesi hakkında asılsız iddialar ortaya atılmıştı. Chadwick, " Kemal Kılıçdaroğlu 'nun yazısını yayımlamamızın ardından Türk hükümeti bize ulaşarak okuyucuların iki tarafı da dinleyebilmesi ve dengeli yayın yapılması için Erdoğan'ın makalesinin yayımlanmasını istedi" iddiasını ortaya atmış, bu ifade bazı medya kuruluşlarında yer bulmuştu. Gerçeği yansıtmayan bu ifadeler, gazetenin web sitesinde bugün düzeltilerek ortaya atılan iddianın asılsız olduğu kabul edildi.Paul Chadwick imzasıyla bir açıklama yayımlayan gazete, "Yanlış anlaşılma oldu" diyerek şu ifadeleri kullandı:"Bu yazının yayımlanmasının ardından Türk Cumhurbaşkanlığı The Guardian ile temasa geçerek gazeteyle yapılan yazışmalarda muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının hiçbir yerde geçmediğini ve Cumhurbaşkanının makalesinin 'denge kurmak' amacıyla yayımlanmasının hiçbir zaman talep edilmediği vurgulamıştır. Bu bilgi doğrudur ve ilgili yazı bu durumu yansıtacak şekilde düzeltilmiştir. The Guardian'ın Londra ofisinde bir yanlış anlaşılma olduğu görülmektedir."Gazeteden alınan bilgiye göre, Chadwick'in asılsız iddiaları The Guardian'ın Pazartesi günü yayımlanacak sayısında yer almayacak.The Guardian?'ın yalan haberini başta Sözcü ve Cumhuriyet olmak üzere FETÖ medyası köpürtmeye çalıştı. The Guardian gazetesi yalanı ortaya çıkınca geri adım atmasına rağmen FETÖ medyası yalan haberi yaymaya devam etti..