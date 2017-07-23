Türkiye ve Erdoğan aleyhinde ihanet ortaklığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun akıl hocaları Almanya'da alçakça kampanyalarına hız verdi. Almanya ile yaşanan krizi de fırsat bilen FETÖ'cü teröristler Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iftira kampanyası başlattı.

'KONTROLLÜ DARBE' YALANINI YAYMAYA ÇALIŞIYORLAR

Almanya'da faaliyet yürüten ''Stiftung Dialog und Bildung'' adlı FETÖ'ye bağlı bir dernek,''15/16 Temmuz 2016 kontrollü darbesi sonrasında Erdoğan Türkiyesi'' başlığıyla 15 sayfalık bir bröşür bastırdı. Almanya'daki FETÖ'cü kalleşler ihanet bröşürünü posta kutularına atarak Türkiye karşıtı kirli algı operasyonu yapıyor.

GÖZALTINA ALINAN FETÖ'CÜLERİ MASUM GÖSTERME ÇABASI

Milletin tankıyla topuyla yine millete saldıran FETÖ'cü hainleri masum göstermek için çaba harcanıyor. Hain kalkışma sonrası asker görünümlü teröristlerin cezaevine atılmasını, FETÖ'ye para aktaran iş adamlarının mallarına el konulmasını, gazetecilik maskesi altında FETÖ tetikçiliği yapan örgüt mensuplarının gözaltına alınmasını 'Erdoğan'ın Türkiye'si' başlığıyla vererek ihanet şebekeleriyle mücadeleyi diktatörlük varmış gibi sunan bröşürleri Almanlara dağıtıyorlar.





İşte FETÖ'cülerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde dağıttıkları o bröşür

KILIÇDAROĞLU DA FETÖ'CÜLERLE EŞ ZAMANLI HAREKETE GEÇTİ

Yurt dışında kirli algı operasyonu yürüten FETÖ'cülerin içerideki destekçisinin de Kılıçdaroğlu olduğu bir kez daha görüldü. Kılıçdaroğlu da hain kalkışmaya 'kontrollü' diyerek 20 Temmuz'da FETÖ'ye karşı ilan edilen OHAL'i asıl darbe olarak gösteriyor. FETÖ ve PKK'lı teröristleri arkasına alıp Ankara'dan adalet süslemesiyle yola çıkan Kılıçdaroğlu, Maltepe'de 10 maddelik bir çağrı yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerle aynı dili kullandığı ve örgüt mensuplarına sahip çıkan açıklamaları tepki çekmişti. Bugün ise Kılıçdaroğlu, Maltepe çağrısını da kapsayan 10 maddelik bir mücadele ve eylem programı hazırladı. Almanya'daki FETÖ'cülerle eş zamanlı harekete geçen Kılıçdaroğlu'nun kirli senaryonun bir parçası olduğu resmen ortaya çıktı.

ALMAN AJANLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI YENİ PLANLAR DEVREYE SOKULDU

Büyükada'da ikinci bir Gezi planlayıp ülke genelinde kaos oluşturmak için toplanan ajanlar toplantı halindeyken suçüstü yakalanmıştı. 10 kişilik şebekenin içerisinde yer alan Peter Steudtner isimli Alman ajanının da tutuklanması sonrası Almanya Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler kullanarak tehdit eder şekilde açıklamalar yaptı. Türkiye'nin sert karşılık vermesi sonrası Almanya, Büyükada'da başarılı olamayan ajanlarını korumak ve Türkiye aleyhinde propaganda yapmak için FETÖ ve Kılıçdaroğlu'nu harekete geçirdi yorumları yapıldı. Almanya ile yaşanan krizin ardından FETÖ ve Kılıçdaroğlu'nun aynı söylemleri kullanarak algı operasyonu yapması ortak hareket ettiklerini bir kez daha gösterdi