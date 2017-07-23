Yanlış ata oynadılar, oynuyorlar...

Çok yanlış bir ata oynadılar, çok!

Sandılar ki, Erdoğan'ı bir şekilde devirip Avrupa'ya da bütün tavizleri verirlerse... CIA ve Fetullah marifetiyle de olsa Kürtler'in ayrılıkçı kesimini bırakırlar, onlar da giderlerse... Avrupa, "geri kalacak kısmımızı" birliğe alır!

Çünkü yirmi beş yıl kadar önce Avrupa bunların ağzına böyle bir bal çalmıştı: Doğuyu bırakın, gelişmiş batı bölgelerinizi alalım.

Buna inandılar. Bunu başaracak tek güç olarak gördükleri Fetö'ye koşuldular.

Fetö parasıyla ve CIA desteğiyle "misyon gazeteleri" çıkardılar. Sıkıyı görünce kimisi "hastayım" dedi tüydü, kimisi tüyemedi, kimisi kafasını kuma gömdü ama poposu dışarıda.

İddia ettiklerine göre "bu düzen yıkılacaktı, ben de altında kalacaktım", şimdi yer yarıldı içine girdiler. "Ezan sesinden nefret ettiklerini" söylemişlerdi, doksan bin sela duvarına tosladılar.

Bazıları şimdi bulundukları yerde umarız bol bol istiridye yiyorlardır soğuk beyaz şarapla.

Çok sevdiklerini söylemişlerdi de... Ne de olsa "Avrupai" bir gıdadır.

Pilav üstü kuruya kaşık sallayınca da belki kendine gelirsin.

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