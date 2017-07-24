6 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki operasyonlarda bu sabah 5, dün de 1 olmak üzere toplam 6 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hakkari'de bir, Bitlis'te bir olmak üzere iki örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

SON İKİ GÜNDE 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK, dün meydana gelen yurtiçi olaylara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde devam eden operasyonlarda, bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile çıkan çatışma sonucunda bir terörist etkisiz hale getirildi. Bu sabah aynı bölgede çıkan çatışmada, 5 terörist daha etkisiz hale getirilerek, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

ÜÇ SIĞINAKTA ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Van'ın Gürpınar ilçesinde devam eden operasyonda, tespit edilen iki sığınak içerisinde bir adet el bombası, 125 adet muhtelif çapta fişek, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme, bir adet araç telsizi, bir adet güneş paneli, iki adet fotoğraf makinesi, bir adet kamera, muhtelif yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Hakkari Çukurca'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, bir adet el telsizi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

TESLİM OLUYORLAR

Hakkari merkezde bir, Bitlis merkezde bir olmak üzere toplam iki terörist bölücü terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.