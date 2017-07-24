Bandırma’da terör örgütü üyeliğinden araran 3 kişi yakalandı

Çanakkale 1'inci Sulh Ceza Hâkimliği'nce FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan 24 yaşındaki Recep B., Bandırma girişinde yapılan kontroller sırasında gözaltına alındı ve ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yine Bandırma girişinde PKK/PYD terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle Bursa Ağır Ceza Hakimliği'nce aranan Ramazan G. (46) gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Ayhan P. (49) de Bandırma girişinde polis tarafından gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.