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Bandırma’da terör örgütü üyeliğinden araran 3 kişi yakalandı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 24.7.2017 17:44
Bandırma’da terör örgütü üyeliğinden araran 3 kişi yakalandı

Balıkesir''in Bandırma ilçesinde terör örgütü üyeliğinden aranan üç kişi kent girişindeki kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale 1'inci Sulh Ceza Hâkimliği'nce FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan 24 yaşındaki Recep B., Bandırma girişinde yapılan kontroller sırasında gözaltına alındı ve ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yine Bandırma girişinde PKK/PYD terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle Bursa Ağır Ceza Hakimliği'nce aranan Ramazan G. (46) gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Ayhan P. (49) de Bandırma girişinde polis tarafından gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Bandırma’da terör örgütü üyeliğinden araran 3 kişi yakalandı
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