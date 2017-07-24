Bingöl'de PKK'nın 5 odalı sığınağı imha edildi

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Kiğı ilçesindeki Elbeyli köyü bölgesinde 2. Jandarma Alay Komutanlığına bağlı birliklerce, PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldiş-92 Operasyonu" düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda tespit edilen 5 odalı sığınakta yapılan aramada gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtilen açıklamada, sığınak ve malzemelerin imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.