Bitlis'te 1 PKK'lı teslim oldu

Bitlis Valiliği, teslim olan PKK'lı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, 23 Temmuz pazar günü saat 15.45 sıralarında bir bölücü terör örgütü üyesi Bitlis'in Merkez Narlıdere Köyü Kasrik Mevkii'ne gelerek burada görevli güvenlik korucularına teslim olmak istediğini söyledi.



PKK'lı terörist, güvenlik korucuları tarafından Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığına götürülerek teslim edildi. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensubunun yapılan kimlik tespitinde 'Arnos Mordem Rezan' kod adlı E.K. olduğu tespit edilmiştir.



Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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