Büyükşehir belediyesinin işgali iddianamesi tamamlandı!

Prof Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edildiği İBB işgali davasında katillere 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgal edilmesine yönelik 50 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Haklarında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet istenen darbeciler arasında 1 albay, 3 yüzbaşı, 1 teğmen, 1 asteğmen, 2 uzman çavuş ve 42 er bulunuyor.

Bilindiği gibi darbe girişiminde İBB önünde darbecilere karşı direnen 14 vatandaş şehit olmuş, 152 vatandaş ise yaralanmıştı.

O NOKTADA 14 ŞEHİT 152 YARALI...

Bilindiği gibi darbe girişiminde İBB önünde darbecilere karşı direnen aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ın da bulunduğu 14 vatandaş şehit olmuş, 152 vatandaş ise yaralanmıştı.