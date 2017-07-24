Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Konuşmadan satır başları
Kral Selman'a krizin çözümünde kendisinden yoğun beklentilerimiz olduğunu belirttim
Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ikili ve bölgesel konuları ele aldık. Krizdeki ara buluculuk çabalarını desteklediğimizi söyledik.
Katar ziyaretimde Emir Şeyh Tamim'e soğukkanlı tavrını takdir ettiğimizi belirttik.
Kutsallarımızın ayak altına alınmasına müsaade etmeyeceğiz.
Üs konusu Katar'da gündeme geldi. Orada neler yapabileceğimizi görüştük. Katar'ın olumlu tavrı takdire şayandır
Bizim amacımız İslam dünyasında bu tür parçalanmalara izin vermemek
Netanyahu'nun açıklamaları kabul edilemez