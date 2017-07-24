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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Giriş Tarihi: 24.7.2017 21:23 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 21:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez ziyareti sonrası açıklama yapıyor

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Konuşmadan satır başları

Kral Selman'a krizin çözümünde kendisinden yoğun beklentilerimiz olduğunu belirttim

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ikili ve bölgesel konuları ele aldık. Krizdeki ara buluculuk çabalarını desteklediğimizi söyledik.

Katar ziyaretimde Emir Şeyh Tamim'e soğukkanlı tavrını takdir ettiğimizi belirttik.

Kutsallarımızın ayak altına alınmasına müsaade etmeyeceğiz.

Üs konusu Katar'da gündeme geldi. Orada neler yapabileceğimizi görüştük. Katar'ın olumlu tavrı takdire şayandır

Bizim amacımız İslam dünyasında bu tür parçalanmalara izin vermemek

Netanyahu'nun açıklamaları kabul edilemez

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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