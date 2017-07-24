Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, Kral 2. ile görüştü!

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 24.7.2017 23:06 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 2. Abdullah ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. ile telefonla görüştü. Görüşmenin ana konusunu 'daki son gelişmeler oluşturdu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 'ın Doha'dan Ankara'ya dönüşü akabinde gerçekleşen görüşmenin ana konusunu 'daki son gelişmeler oluşturdu.

Kudüs'teki Harem-i Şerif'in tüm Müslümanlar için kutsal olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 2. , can kayıplarına da yol açan gerilimin bir an önce son bulması için İsrail'in tepkiye yol açan kısıtlamaları kaldırması gerektiğini vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dönem Başkanı olarak yayımladığı açıklamayla tüm dünyaya çağrıda bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ağustos'ta İİT İcra Komitesi toplantısında da bu sorunun görüşüleceğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, sorunun çözümü için ortak çaba harcama konusunda mutabık kaldı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 2. Abdullah ile görüştü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz