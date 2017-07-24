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'dan S-400 açıklaması

Giriş Tarihi: 24.7.2017 21:50 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Körfez turunun dönüşünde ABD'nin Rus S-400 hakkında yaptığı açıklamalara cevap vererek " Türkiye olarak ortak üretime kimle girersek onu tercih ederiz. Türkiye güvenlik simülasyonun buna göre yapıyor. Görüşmeler büyük ölçüde bitti." dedi.

Cumhurbaşkanı Körfez turunun ardından Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan bir gazetecinin ABD'nin Rus S-400 Hava Savunma Sistemi hakkında endişelerini dile getiren açıklamalarına yönelik sorusuna cevap verdi.

Erdoğan konuyla ilgili soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 hakkında soruya şöyl cevap verdi: ""Niye endişe verici olsun? Her ülke kendi güvenliği için belli tedbirleri almak durumunda. Bu güvenliği nereden sağlarsa oraya yönelik adım atacaktır. Bununla ilgili birimlerimiz görüşmeleri yaptı yapıyorlar. Bunun endişe verici hiçbir yanı yok.

Farklı silah kullanınca endişe vermiyor S400 kullanınca endişe veriyor. Bu tamamen karşılıklı olarak hele hele Türkiye olarak ortak üretime kimle girersek onu tercih ederiz. Türkiye güvenlik simülasyonun buna göre yapıyor. Görüşmeler büyük ölçüde bitti."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması
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