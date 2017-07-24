Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Katarlılar, "Twitter"daki paylaşımlarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında Kuveyt'ten Katar'a geçmesiyle eş zamanlı olarak "Twitter"da, "Katar halkı Erdoğan'ın gelişini kutluyor" başlıklı bir hashtag açan Katarlılar, Erdoğan'ı "kahraman", "stratejik ortak" şeklinde nitelendirerek, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden şiir, nesir ve fotoğraflar paylaştı.

Aralarında siyasiler ve basın mensuplarının açıklamalarının yer aldığı Erdoğan'ı "karşılama hashtag"lerinde, Katar İçişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Ahmed bin Said er-Remeyhi, memnuniyetini dile getirerek, ziyarete ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘KARDEŞ KAVGASININ KAZANANI OLMAZ’

Remeyhi, söz konusu ziyaretin Körfez krizinin ardından Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ilk ziyaret olması nedeniyle önemli olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin Katar'la dayanışma içinde olduğunu ve uygulanan yasa dışı ambargoyu kabul etmediğini açıkça ifade ettiğini ve Katar pazarında ihtiyaç duyulan gıda ürünlerinin karşılanmasına katkı sağladığını belirtti.

KATAR EMİRİ’NDEN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Türkiye'nin politikasının çıkarlara değil prensiplere dayandığını kaydeden Remeyhi, bu ziyarete ilişkin işaretlerin yeni bir dayanışma mesajı taşıdığını öne sürdü.

Remeyhi, Körfez krizinin aşılmasından sonraki dönemi şekillendirecek yeni Katar görüşünün oluşumu gölgesinde yatırım, ekonomi, güvenlik ve askeri alanlarda iki ülke arasında stratejik iş birliğini güçlendirmek için Erdoğan'ın ziyaretinin bir fırsat teşkil ettiğine dikkati çekti.

TÜRKİYE'DEN KATAR'A ASKERİ SEVKİYAT! BÖYLE KARŞILANDILAR...

Eş-Şuruk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sadık Muhammed el-Imari, Erdoğan'ın Katar ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin onur konuğu olarak geldiğini belirtirken gazeteci Cabir el-Harami ise "Katar halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ahlaklı asil duruşunu saygıyla karşılıyor. Sıkıntılar insanlardaki cevheri ortaya çıkarır." ifadelerine yer verdi.

Vatan gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Abdurrahman el-Kahtani ise ziyarete ilişkin "Kardeşin tüm pencerelerini kapattığı zamanda yanımızda kahramanca duran güçlü stratejik ortağımız hoş geldi." dedi.

Katar'ın önde gelen gazetelerinden Eş-Şuruk ise, Erdoğan'ın Katar ziyaretini "Bereketli Doha'ya hoş geldin hakkaniyetli Erdoğan" manşetiyle verdiği haberde "Katar'a yönelik haksız ambargonun oluşturulduğu (yapay) Körfez krizi ve yankılarının patlak vermesinden bu yana gerçeğin yanında yer almayı seçen Türkiye'nin tutumu, ahlaki sorumlulukla öne çıkıyor." ifadesini kullandı.

Haberde Türkiye'nin bu tutumunun kapsayıcı ve İslam birliğini içeren çalışmalarla öne çıkan Erdoğan dönemi siyasetiyle uyum içerisinde olduğu kaydedildi.

Erdoğan'ın, Müslüman kardeşi Katar'daki ikinci evine geldiği belirtilen haberde söz konusu ziyaretin Türkiye'nin dış politikasına yönelik takdiri artırmasının yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri de güçlendireceği belirtildi.

Er-Ra'ye gazetesi ise Erdoğan'ın dün Suudi Arabistan ile Kuveyt, bugün Katar ziyaretlerinin gerçeğe dönüşü hızlandıracağını aktardı.