Cumhuriyet çalışanı ByLock’a 204 defa girmiş

ByLock
kullanıcısı çıkan Cumhuriyet
gazetesi muhasebe servisinde görevli Yusuf Emre İper
hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
DARBE OLMADI, ÜZÜLDÜ
7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istenen İper'in, telefon hattına el konulmadan 1 gün önce gazetenin bilgi işlem servisinde telefonunun imajını alıp CD'ye aktardığı ortaya çıktı. İper'in ByLock'a ilk defa 26 Ağustos 2014'te, son olarak ise 13 Eylül 2014'te girdiği tespit edildi. İper'in bu tarih aralığında toplam 204 kez ByLock'a giriş yaptığı belirlendi. İddianamede şüphelinin, Twitter hesabından 15 Temmuz öncesi ve sonrası yaptığı paylaşımlar da yer aldı. İper'in 15 Temmuz gecesi "Canım ülkem neler gördü... Sanal darbeler... Oyundan darbeler... Düşün her seferinde kim güçleniyor", "Evet şu anda darbe edebiyatı her kanalda", "Yarın yeni bir ülkeye uyanacağız. Eskisinden daha kötü ve daha acı. Demokrasi sonumuz olmaz umarım" şeklinde paylaşımlar yaptığı saptandı. Şüphelinin darbe girişiminden önce büyük harflerle "Darbe" ifadesini kullandığı ve kalkışmanın başarısız sonuçlanması üzerine memnuniyetsizliğini ifde ettiği de belirtildi.
CAN DÜNDAR'A DESTEK...
İddianamede, şüpheli Yusuf Emre İper'in MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasından sonra 2 Haziran 2015'te gazetenin manşetinde yayımlanan 'Sorumlu Benim' başlıklı mesaja destek verenler listesinde olduğu kaydedildi. İddianamenin, Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin de yargılanacağı ana davayla birleştirilmesi istendi.
CUMHURİYET DAVASI BAŞLIYOR
Cumhuriyet
gazetesinin yöneticileri ve yazarları hakkında FETÖ, PKK ve DHKP/C terör örgütlerine müzahir oldukları suçlamasıyla açılan dava bugün başlıyor. Çağlayan Adliyesi'nde görülecek davada Can Dündar
, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel ve Aydın Engin'in de aralarında bulunduğu 2'si firari, 12'si tutuklu 19 sanık yargılanıyor.
'ÖRGÜTLERİN SÖZCÜSÜ OLDU'
Davanın iddianamesinde, Atatürk'ün talimatıyla yayın hayatına başlayan gazetenin, son 3 yılda kuruluş felsefesinden saptırılıp terör örgütlerinin sözcüsü haline getirildiği belirtiliyor. İddianamede 15 Temmuz öncesi yurtdışına kaçan bir numaralı sanık Dündar ile Sabuncu, Gürsel ve Engin için 7.5 ile 15 yıl arasında, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Orhan Erinç ve Önder Çelik'in de 11.5 yıldan 43 yıla kadar hapöngörülüyor.
DÜNDAR 'DAN PROVOKATİ F ÇAĞRI
Öte yandan 15 Temmuz öncesi yurtdışına firar eden Can Dündar, Cumhuriyet davası öncesi açıklamalarda bulunarak, "Alman basını, sivil toplum kuruluşları, tüm dünyadan basın kuruluşları... Umarım hepsi orada olur. Herkesin mahkeme binasının önünde yüksek sesle bağırması gerekiyor, sadece hâkimler duymasın" diyerek provokatif bir çağrı yaptı. Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan Dündar, "Cezaevinde bulunanlar için Alman hükümetinin arkalarında olduğunu bilmesi çok önemli" dedi.