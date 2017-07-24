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FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

İHA

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Giriş Tarihi: 24.7.2017 17:33
FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3'ü kadın 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir hafta önce operasyon başlattı. Çeşitli meslek gruplarından daha önce FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 3'ü kadın 6 kişinin örgütün iletişim ağı olan "Bylock"u kullandığı tespit edildi. Şafak vakti yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler bir hafta boyunca sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan K.D. ile Ö.Y. tutuklanırken, 3'ü kadın 4 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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