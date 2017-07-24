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'de 2'si kadın 6 öldürüldü

Giriş Tarihi: 24.7.2017 10:44 Güncelleme Tarihi: 24.7.2017 10:51
Hakkari'de 2'si kadın 6 terörist öldürüldü

Beytüşşebap kırsalında taarruz helikopterleriyle destekli devam eden operasyonda 2'si kadın 6 öldürüldü.

'de düzenlenen operasyonda 2'si kadın 6 öldürüldü.
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Hakkari'de 2'si kadın 6 terörist öldürüldü
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