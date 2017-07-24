Mescid-i Aksa İslam âleminin onurudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez gezisi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı
'nda düzenlediği basın toplantısında özetle şöyle dedi:
Mescid-i Aksa
'ya karşı sergilenen pervasızlıklar, İslam dünyasını derinden üzmektedir. Kudüs
'teki Harem-i Şerif
, sadece Filistinlilerin değil 1.7 milyarlık İslam âleminin onurudur. Müslümanların onurlarının incitilmesi karşısında İslam dünyasının tepkisiz kalması beklenemez. İslam dünyasının işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacı var.
Kudüs'teki hak ihlalleri, Müslümanların da başkalarının hakkını ihlal etmesine asla bir gerekçe olamaz, olmamalıdır. Tepkiler hukuk çerçevesinde ve ölçülü olmak zorunda. Başka dinlere mensup insanların ibadet hürriyetine ve ibadethanelerine halel getirmeye medeniyetimizde asla yer yoktur.
KARDEŞLİK HUKUKU
Katar krizinin ilk anlarından itibaren, barış, istikrar ve diyalogdan yana olduk. Mevcut krizden istifade edenler, bölgenin geleceğini ipotek altına almaya çalışan, kardeş kavgasının alevlenmesi için fırsat kollayan hasım çevrelerdir. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi dönem başkanlığı bize, bu sorunun kardeşlik hukuku temelinde halli için önemli mesuliyetler yüklüyor.
(Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye'ye yönelik açıklamaları) Türkiye'nin iç işlerine kimsenin karışmaya yetkisi yoktur. Türkiye'nin içinde ajan provokatörlük yapan, hatta bunu diplomatik servislerini kullanmak suretiyle sürdürmeye gayret edenlere karşı Türkiye de elinden geleni yapacaktır. Aramızdaki stratejik ortaklık yeni değil. Bu ortaklığa gölge düşürecek herhangi bir adım atılmamalı.
Türkiye'den kaçan teröristleri Almanya'da barındırırsanız, Türkiye'de tutuksuz yargılanma sebebiyle serbest bırakılanı siz bağrınıza basarsanız, cumhurbaşkanlığı makamında bunları ağırlarsanız, sizlere bakışımız o kadar rahat olmaz. Almanya'da yapılacak seçimler için bir pazar oluşturmaya çalışıyorlarsa o bizi pek de ilgilendirmiyor. Ve medya organlarında başta şahsım olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik saldırıların affedilir tarafı yoktur. Türkiye'de bulunan Alman şirketlerine karşı soruşturma kovuşturma da yoktur.
(Bölücü terör örgütünün ABD'nin isteğiyle isim değiştirmesi) Ha Ali, ha Veli. Değişen bir şey yok. Biz kimin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kollarındaki kokartlarla terör örgütünün kokartını taşıyanları da biliyoruz. Dostlar birbirini aldatmamalı.