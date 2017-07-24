Vatandaşın yoluna "PKK" engeli

Terör örgütü PKK'nın 30 yılı aşkın süren saldırıları nedeniyle birçok alanda geri kalan ve beklenen düzeyde kalkınamayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tesis edilen huzur iklimi, teröristlerin bölge halkını ve yatırımları hedef almasına neden oluyor.

PKK, bölgede baraj ve havalimanı gibi yatırımların yanı sıra devletin uzakları yakın edecek karayolu projelerinin de hayata geçirilmesini engellemek için saldırılarda bulunuyor.

İlgili bakanlıkların öncülüğünde Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen, il ve ilçeler arası mesafeyi kısaltacak, ulaşımda konforu artıracak yolların tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulmasını istemeyen teröristler, bugüne kadar çalışanlara ve iş makinelerine yönelik çok sayıda saldırı düzenledi. Bu saldırılarda onlarca işçi ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, yüzlerce iş makinesi yakıldı.

Projelerde terör saldırıları nedeniyle yaşanan gecikmenin maliyeti ise milyonlarca liraya ulaştı.

1,5 YILDA TAMAMLANACAK YOL 5 YILDIR BİTİRİLEMEDİ

Karayolları Genel Müdürlüğünce İl Özel İdaresinin desteğiyle yapımına 2012'de başlanan, Şırnak ve Van sınırları arasında doğrudan ulaşımı sağlayacak Şırnak-Van karayolundaki çalışmaların 1,5 yılda tamamlanması planlanırken, terör saldırıları nedeniyle 5 yılda sadece 14 kilometre ilerleme sağlandı.

Şırnak-Van arası şu an 8 saat süren ulaşımı 3 saate düşürecek 213 kilometrelik yolun inşasıyla İran, Irak ve Suriye arasındaki ticari yolların bağlantısı da kısalmış olacak.

Yolun tamamlanmasıyla terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu güvenlik gerekçesiyle boşaltılan yerleşimlere vatandaşların yeniden dönüşünün sağlanması, arazilerin işletilmesi, bölgenin tarım, hayvancılık ve madencilik potansiyelinin ülke ekonomisine kazandırılması hedefleniyor.

Yatırım bedeli 300 milyon lira olan projenin terör saldırıları sonucu gecikmesinden dolayı da yüklenici firmanın zararının 212 milyon liraya ulaştığı öğrenildi.