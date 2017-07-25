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Adana'da '' operasyonu: 45 gözaltı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 25.7.2017 11:10 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 11:54
Adana'da 'ByLock' operasyonu: 45 gözaltı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında '' kullandıkları saptanan 45 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca /PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada örgütün gizli haberleşme programı olan ''u kullanan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, bugün sabah kent merkezinde 65 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan bazı memurların da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Evlerinde bulunan 20 kişi ise aranıyor.

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Adana'da 'ByLock' operasyonu: 45 gözaltı
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