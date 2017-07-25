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Aranan 'lı bakın nerede yakalandı

Giriş Tarihi: 25.7.2017 16:11 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 16:13
Aranan PKK'lı bakın nerede yakalandı

'nin Gebze ilçesinde, terör örgütü 'nın üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kişi, noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındı.

'ın Silopi ilçesindeki çukur eylemlerine karıştığı gerekçesiyle Silopi Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı çıkarılan E.Y. (22), Hacı Halil Mahallesi'ndeki noterde işlem yaptığı sırada polis ekiplerince yakalandı.

Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin buradaki işlemleri sırasında, asker firarisi olduğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yol çalışması yapan karayolları ekibine yönelik saldırıya karıştığının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Silopi'ye gönderileceği öğrenildi.

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Aranan PKK'lı bakın nerede yakalandı
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