Bahçeli’den giyim tarzıyla ilgili o soruya aforizmalı yanıt!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği toplantıda, "Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa inancımızın üç büyük değeridir. Her biri eşsiz ve paha biçilmez manevi hazinedir. Bunların herhangi birisine karşı yapılacak saldırı, aslında tüm Müslümanları hedef almış sayılmalıdır ve de öyle sayılacaktır. Ne var ki İslam alemi sığ gündemlerin kumandasında, gündelik hedeflerin kuyruğundadır" açıklamasında bulundu.

"İSRAİL, MUSALLAT OLDUĞU HAREM-İ ŞERİF'TEN ELİNİ ÇEKMELİDİR"

Bahçeli, "İsrail, musallat olduğu Harem-i Şerif'ten elini çekmelidir. Kutsallarımıza hürmet etmeli, Filistinli kardeşlerimizin hayat ve varlık haklarını öğütmekten vazgeçmelidir." dedi.

Devlet Bahçeli, "Müslüman Türk milleti oynanan oyunların farkındadır. Kudüs'te dini ve etnik temizlik yapmak için her köhnemiş ve karanlık yolu deneyen siyonizm zihniyeti, muhakkak mahcup ve mağlup edilecektir. Filistinli kardeşlerimizin davaları bizim davamızdır." diye konuştu.

"BİR TOPLUMA KIYAFETLE GİRİNİZ, ŞAHSİYENİZLE ÇIKINIZ"

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Lideri Bahçeli, değişen giyim tarzıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

Sosyal medyada kıyafetimizle ilgili bir duruşumuz yer aldı. Biz kıyafete önem veren bir kişiyiz. Bir topluma kıyafetinizle giriniz, şahsiyetinizle çıkınız.