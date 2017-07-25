Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bahçeli’den giyim ıyla ilgili o soruya aforizmalı yanıt!

Giriş Tarihi: 25.7.2017 12:10 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 12:15
Bahçeli’den giyim tarzıyla ilgili o soruya aforizmalı yanıt!

Genel Başkanı, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İsrail’in ’yı işgal girişimine ilişkin çarpıcı mesajlar veren Bahçeli, “İsrail, insan haklarını çiğnemiştir ve bu konuda sicili oldukça kabarıktır. Din ve vicdan hürriyetini baskı altına, hatta askıya almıştır. İsrail'in yöntemi terörden farksızdır” dedi. Basın toplantısında yaptığı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli, son günlerde da ilgi çeken beğeni toplayan giyim ıyla ilgili soruya, “Bir topluma kıyafetinizle giriniz, şahsiyetinizle çıkınız” şeklinde yanıt verdi.

Genel Başkanı Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği toplantıda, "Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, inancımızın üç büyük değeridir. Her biri eşsiz ve paha biçilmez manevi hazinedir. Bunların herhangi birisine karşı yapılacak saldırı, aslında tüm Müslümanları hedef almış sayılmalıdır ve de öyle sayılacaktır. Ne var ki İslam alemi sığ gündemlerin kumandasında, gündelik hedeflerin kuyruğundadır" açıklamasında bulundu.

"İSRAİL, MUSALLAT OLDUĞU HAREM-İ ŞERİF'TEN ELİNİ ÇEKMELİDİR"

Bahçeli, "İsrail, musallat olduğu Harem-i Şerif'ten elini çekmelidir. Kutsallarımıza hürmet etmeli, Filistinli kardeşlerimizin hayat ve varlık haklarını öğütmekten vazgeçmelidir." dedi.

, "Müslüman Türk milleti oynanan oyunların farkındadır. Kudüs'te dini ve etnik temizlik yapmak için her köhnemiş ve karanlık yolu deneyen siyonizm zihniyeti, muhakkak mahcup ve mağlup edilecektir. Filistinli kardeşlerimizin davaları bizim davamızdır." diye konuştu.

"BİR TOPLUMA KIYAFETLE GİRİNİZ, ŞAHSİYENİZLE ÇIKINIZ"

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Lideri Bahçeli, değişen giyim ıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:
da kıyafetimizle ilgili bir duruşumuz yer aldı. Biz kıyafete önem veren bir kişiyiz. Bir topluma kıyafetinizle giriniz, şahsiyetinizle çıkınız.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçeli’den giyim tarzıyla ilgili o soruya aforizmalı yanıt!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz