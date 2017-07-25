Can Dündar’ı arayan o solcu milletvekili… Enis Berberoğlu değilse kim?

İŞTE ERSOY DEDE'NİN BUGÜNKÜ YAZISINDAN DETAYLAR

MİT TIRLARI İHANETİNDE CEVAPSIZ SORULAR

Enis Berberoğlu Mit Tırları ihanetinden 25 yıl hapis cezası aldı..

Başından beri aynı şeyi savundum. Bu cezalandırma eğer Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre verilmişse ortada henüz cevaplanmamış onlarca soru var demektir..

CAN DÜNDAR'A 5 TEDARİKÇİSİNE 25 YIL

Aynı suçtan Can Dündar 5 yıl 10 ay alırken tedarikçisi Enis Berberoğlu neden 25 yıl alıyor?..

Neden her ikisi de aynı suçlamaya muhatap kalmıyor da biri devletin gizli kalması gereken belgelerini ifşadan diğeri casusluktan ceza aldı?.. Ve de Enis Berberoğlu Can Dündar'a görüntüleri verdiğini açıkça kabul etmiyor.. Peki o halde neden tahkikat ifadeler doğrultusunda genişletilmiyor?..



SIRRI SÜREYYA VE RIZA TÜRMEN

Berberoğlu hakkındaki suçlama, Can Dündar'ın kitabında yer verdiği tarih ve saatte kendisini ziyarete gelen bir solcu milletvekilinin bu görüntüleri getirdiği bilgisine dayanıyor.. Yani Enis Berberoğlu'nun olduğu yorumu, tamamen o gün ve saatte telefonunun Şişli yakınlarından sinyal vermesinden kaynaklanıyor.. Oysa aynı gün ve saatte Can Dündar'ı iki solcu milletvekili daha aramış meğer.. Sırrı Süreyya Önder ve Rıza Türmen..

ZÜLFÜ LİVANELİ CAN DÜNDAR'I ARAMIŞ VE…

Hatta eski milletvekili kontenjanı kabul olursa bir de Zülfü Livaneli aramış Can Dündar'ı.. Merak ettim peşine düştüm bu telefonların.. Meğer Enis Berberoğlu dışındaki bu iletişim, soruşturma dosyasına hiç eklenmemiş bile.. Dahası bu süreçte Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezası aldığını göre göre Can Dündar da konuşup gerçeği anlatma ihtiyacı hissetmemiş..

Oysa kitabında, kaynağının; ".. istersen elbette ismimi verebilirsin…" dediğini yazmıştı..

AÇIKLA CAN DÜNDAR!



Eğer Enis Berberoğlu ise o isim, bu kadar kavga gürültü yersiz.. Yok eğer değilse, Can Dündar'ın bunu açıklaması gerekiyor artık..

Bir ihtimal daha var.. Enis Berberoğlu cepheden; ".. hayır ben değilim o kişi.." diyemediğine göre, şöyle bir süreç işliyor olabilir;

".. Ben verdim. Ama sorun hele bir neden verdim?. Sorun hele bir kimin talimatıyla verdim?.. Bir parti yöneticisi olarak parti kararıyla vermediysem nasıl edindim o görüntüyü de verdim?…" diyor olabilir.. Demem o ki, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gereken şeyler varsa bu millet dinlemeye hazır..

Ersoy Dede/Aktuel.com.tr