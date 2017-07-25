Çete operasyonuna 7 tutuklama daha

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekipleri 11 gün önce Sedat Şahin'in en yakın adamı olduğu iddia edilen ve Samsun'un Bafra ilçesinde oturan Eyüp Atmaca'ya yönelik öperasyon gerçekleştirdi. Samsun merkez Bafra, 19 Mayıs ilçeleri ile İzmir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından içlerinde Eyüp Atmaca'nın da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Polis yaptığı aramalarda çeşitli marka larda silah ele geçirdi. Polisteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli 6 gün önce adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen 29 şüpheliden 10'u tutuklandı. 19'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısı önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Barış Şahin, Samet Köse, Samet İnci, Ercan Gürsel, Burak Korkmaz, Onur Kırbaşve Çiğdem Kaşıkçı'nın serbest bırakılmasıyla ilgili bir üst mahkemeye itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından polis dün 7 şüpheliyi yakalayıp yeniden gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.