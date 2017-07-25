Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez turunun ardından Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin ABD'nin Rus S-400 Hava Savunma Sistemi hakkında endişelerini dile getiren açıklamalarına yönelik sorusuna cevap verdi.

Erdoğan konuyla ilgili soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 füze savunma sistemi hakkında soruya şöyl cevap verdi: ""Niye endişe verici olsun? Her ülke kendi güvenliği için belli tedbirleri almak durumundadır. Bu güvenlik tedbirlerini nereden sağlarsa oraya yönelikte adımlarını atacaktır. Biz birçok kez Amerika ile de bu görüşmelerimizi yaptık. Ne yazık ki bunları temin edemediğimiz için ister istemez biz S-400'ler üzerinde bir planlama yaptık ve bununla ilgili de ilgili birimlerimiz görüşmelerini karşılıklı olarak yaptılar, yapıyorlar ve adımı da atacağız. Bunun endişe verici hiçbir yanı yok. Farklı silahlar kullanıldığı zaman endişe vermiyor, S-400 kullanıldığı zaman endişe veriyor. Bu nasıl bir şeydir. Yani Patriot kullanıldığı zaman endişe vermiyor mu? Bu kullanılınca endişe veriyor. Ortak üretim noktasında Türkiye olarak biz kiminle ortak üretime girebilirsek burayı da tercih ederiz. Bu da bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye artık geleceğine yönelik güvenlik noktasındaki bütün simülasyonlarını buna göre yapıyor ve yol haritamızı da buna göre belirliyoruz. Zaten görüşmeler büyük ölçüde bitti."