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merkezli 3 ilde operasyonu: 13 gözaltı

İHA

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Giriş Tarihi: 25.7.2017 15:25 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 15:44
Elazığ merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde /PDY'ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgütün gizli haberleşme ağı ''u kullananların da olduğu 13 şüpheli belirlendi.

Bunun üzerine Elazığ merkezli Şanlıurfa ve Malatya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında aktif ve ihraç edilmiş kamu çalışanlarının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Elazığ merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
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