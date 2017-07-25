Erdoğan o manşetlere cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eğer nefs yolunda cihadı hallediyorsak en büyük cihat işte budur"

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Son günlerde cihat cihat deniyor. Eğer nefs yolunda cihadı hallediyorsak en büyük cihat işte budur. Biz sürekli yeniden doğarak kendimizi tazelersek milletimizin desteğini hiçbir zaman kaybetmeyiz. Ne zaman ki statükoya teslim olursak, ne zaman ki metal yorgunluğunun üstesinden gelmekte zorlanırsak işte o zaman yolun sonuna gelmiş oluruz. Daha iyi olacağız, bundan şüphem yok. 2019'da ancak bu şekilde arzu ettiğimiz başarılara ulaşabiliriz. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Unutmayınız başarısı da Türkiye'nin başarısı olacaktır.