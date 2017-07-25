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'cü hain 'ye yazılı tişörtü kimin gönderdiği ortaya çıktı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 25.7.2017 17:27 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 17:31
FETÖ'cü hain Gökhan Güçlü'ye Hero yazılı tişörtü kimin gönderdiği ortaya çıktı

'cü ndeki hainlerden 'nün giydiği, İngilizce kahraman anlamına gelen '' yazılı tişörtün, kardeşi tarafından kargoyla, içinde bir mektupla birlikte gönderildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi 'cü hain 'nün, üzerinde kahraman anlamına gelen '' yazılı tişörtün sırrı çözüldü. Güçlü'ye tişörtün, kız kardeşi tarafından içinde mektupla kargoyla gönderildiği ortaya çıktı.

MUĞLA BAŞSAVCISI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak makamında açıklama yapan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, "Hero tişörtü, geçen 30 Haziran'da Trabzon'dan Gökhan Güçlü'nün kız kardeşi Bahar Güçlü tarafından içinde bir mektupla kargoyla gönderilmiş. Konuyla ilgili olarak Gökhan Güçlü, kız kardeşi, cezaevi idaresi ve görevli jandarma personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlattık. Bununla ilgili olarak kimin kusuru, kabahati ya da ihmali varsa ortaya çıkarılacak. Mektupları inceleme komisyonundaki görevlilerin dikkatli olmaları gerekiyor. FETÖ bu Hero tişörtü ile ilgili olarak algı yaratmaya çalışıyor" dedi.

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FETÖ'cü hain Gökhan Güçlü'ye Hero yazılı tişörtü kimin gönderdiği ortaya çıktı
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