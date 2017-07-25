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'nün bilişim yapılanmasına operasyon!

AA

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Giriş Tarihi: 25.7.2017 19:11 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 19:23
FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () bilişim yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 68 kişiden 50'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan ve , Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, (TİB) Türk Hava Yolları, () ve HAVELSAN gibi kurumların bilişim servislerinde yapılandıkları tespit edilen 105 kişiden 68'i yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 50'si tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diğer 37 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ""u kullananların da bulunduğu yapılanmanın, söz konusu kurumların bilişim servislerine yerleşerek bilgi akışını kontrol edip, adına kurumları yönetmeyi hedefledikleri öğrenildi.

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FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon!
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