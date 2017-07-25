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İstanbul'da şüpheli çanta alarmı!
İstanbul'da şüpheli çanta alarmı!
İHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2017
22:39
Güncelleme Tarihi: 25.7.2017
22:40
Karaköy iskelesi önünde şüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine şerit çekilirken bomba imha uzmanları bekleniyor.
Detaylar birazdan...
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İstanbul'da şüpheli çanta alarmı!
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