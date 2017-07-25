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İstanbul'da şüpheli çanta alarmı!

İHA

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Giriş Tarihi: 25.7.2017 22:39 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 22:40
İstanbul'da şüpheli çanta alarmı!

Karaköy iskelesi önünde şüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine şerit çekilirken bomba imha uzmanları bekleniyor.

Detaylar birazdan...
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İstanbul'da şüpheli çanta alarmı!
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