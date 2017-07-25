KalkışMA Harvard kütüphanesinde

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz hain darbe girişimini gazetecilerin gözünden anlatan 'KalkışMA' kitabı dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Harvard Üniversitesi'nin kütüphanesinde yerini aldı. Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından basılan ve ilk takdimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan kitap, 110 habercinin 'o gece'yi kaleme almasından yola çıkılarak hazırlandı. Kitapta, "O Gece" yi anlatanlar arasında Sabah gazetesi muhabirleri Hasan Ay ve Erkam Çoban ile atv-aHaber muhabir ve kameramanları da yer alıyor. Dernek Başkanı Aytekin Polatel, "Kitabı arşivlerine eklemeleri bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu" dedi.