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Nusaybin'de Suriye sınırına kadar uzanan tünel bulundu!
Nusaybin
'de
Suriye
sınırına kadar uzanan
tünel
bulundu!
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2017
19:02
Güncelleme Tarihi: 25.7.2017
19:09
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir mezarlık içerisinden Suriye sınırına kadar uzanan tünel bulundu.
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Nusaybin'de Suriye sınırına kadar uzanan tünel bulundu!
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