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'de sınırına kadar uzanan bulundu!

AA

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Giriş Tarihi: 25.7.2017 19:02 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 19:09
Nusaybin'de Suriye sınırına kadar uzanan tünel bulundu!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir mezarlık içerisinden Suriye sınırına kadar uzanan tünel bulundu.

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Nusaybin'de Suriye sınırına kadar uzanan tünel bulundu!
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