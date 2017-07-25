O haritayı getiren HDP’li Pişkin mi?

İstanbul Büyükada
'da bir otele yapılan baskında gözaltına alınan 2'si yabancı 11 şüpheliyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ascot Otel'de polis tarafından basılan toplantıda bir dönem HDP
Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan avukat Levent Pişkin
'in de olduğu ve baskından 1.5 saat önce oteli terk ettiği belirlendi. Otelde yapılan üç günlük toplantının tamamına katılan Pişkin'in kaçış anı kameralara yansıdı. İddiaya göre; "İnsan Hakları" örgütleri adı altında ikinci bir Gezi kalkışmasının planlandığı toplantıya parçalanmış Türkiye haritası Pişkin tarafından getirildi. Katılımcılar, önlerinde açılmış büyük bir Türkiye haritası üzerinde kaos planı yaparken suçüstü yakalandı.
KAMERALARDAN TESPİT
Toplantının yapıldığı otel 2006'da 700 bin dolara İngiliz fonuyla satın alınmıştı. Sahipleri yabancı olan otel, büyük bir tadilatla konferans, toplantı hizmeti vermeye başladı. Ascot Hotel'in kamera sistemi dört dörtlük çalışıyordu. "Kaos planı yapıldığı" ihbarı sonrası yapılan baskınla polis, kayıtlardan şüpheli toplantının tüm ayrıntılarını tek tek tespit etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaretten de yargılanan Pişkin, LGBT ( Lezbiyen Gey, Biseksüel Transseksüel) üyesi olarak zaman zaman eylemlere katılmasıyla da gündeme gelmişti.