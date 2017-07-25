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'dan 'ın kuzeyine !

AA

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Giriş Tarihi: 25.7.2017 21:09 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 21:17
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'ın kuzeyindeki nde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik nda 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'ın kuzeyindeki nde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik nda 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
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