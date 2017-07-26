İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığındayken yakalandılar

İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in 13 Temmuz günü açıkladığı, Beşiktaş saldırısının organizatörünün de yakalandığı terör operasyon
unun devamı olarak iki kişinin daha yakalandığını ve işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını açıkladı.
Açıklamada, PKK
/KCK terör örgütünün sözde özel kuvvetler hücresinin önümüzdeki günlerde İstanbul'da sansasyonel bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine harekete geçildiği belirtildi.
İstanbul'un 13 ilçesinde 105 adres ile Ankara, Diyarbakır, Hakkari ve Kocaeli'nde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 45 kişini gözaltına alındığı kaydedildi.
Adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet elektronik devre, 161 kilogram çeşitli derecede tahribat gücüne sahip patlayıcı madde, 2 adet eletrikli kapsül, 66 metre infilak fitili, 3 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 adet 7,65 mm çapında ve 5 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 959 adet değişik çapta fişek, 3 adet hücum yeleği, 1 adet dürbün ve dijital malzeme ele geçirildiği bilgisi verildi.
Açıklamada, emniyet müdürlüğüne getirilerek işlemleri yapılan 10 kişi, Terörle Mücadele Şube müdürlüğünden serbest bırakılırken diğer kişiler 14 Temmuz günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği anlatıldı. Bu kişilerden 23 kişi adli kontrol hükümlerince serbest bırakılırken 12'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, 19 Temmuz günü, soruşturma kapsamında tutuklanan kişilerle irtibatları tespit edilen A.K. ve H.D. de yakalanarak gözaltına alındığı ve bugün sevk edildikleri mahkemece tutuklandıkları bildirildi.
Son tutuklananlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 14'e yükseldi.