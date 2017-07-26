Balkon'da roket hazırlarken yaralanan gencin babası konuştu

Olay, 24 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Altınkum Mahallesi 431 Sokak üzerindeki Peker Apartmanı 7'nci katında meydana geldi. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) Başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık'ın oğlu Altuğ Özışık, akşam saatlerinde balkonda roket yapmaya başladı. Bu sırada meydana gelen patlamada, Altuğ Özışık ile yanında bulunan babası Tuncay Özışık ile annesi Hatice Özışık yaralandı.

Patlama üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kendi imkanlarıyla binadan çıkan Özışık ailesi, en yakın özel hastaneye gitti. İki eli bileğinden kopan ve sol gözünden yaralanan Altuğ Özışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralı anne ve baba da aynı hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi. İki elini bileğinden kaybeden Altuğ Özışık'ın, sol gözü de patlamadan etkilendi.

ŞENLİK İÇİN ROKET YAPIYORLARMIŞ

Emniyet yetkilileri, Özışık ailesinin 27 Temmuz tarihinde Antalya Saklıkent'te düzenlenecek 20'nci Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği için yakıtla havalanan bir roket yapmaya çalıştığını söyledi.