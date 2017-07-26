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Balkon'da roket hazırlarken yaralanan gencin babası konuştu

Giriş Tarihi: 26.7.2017 16:24 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 16:27
Balkon'da roket hazırlarken yaralanan gencin babası konuştu

Antalya'da gökyüzü gözlem şenliği için evinin balkonunda roket hazırlarken da ellerini ve bir gözünü kaybeden 17 yaşındaki Altuğ Özışık'ın Ulusal Gözlemevi'nde başuzman olan babası Tuncay Özışık, "Metanetli bir çocuk. Ellerini kaybettiğinin farkında. Sol gözü için de 15-20 günlük bir takip yapılacak. Gözünün ileride iyileşme ihtimali olduğu söyleniyor" dedi. Altuğ Özışık'ın 2 güne kadar taburcu edilebileceği, ilerde el nakli yapılabileceği belirtildi. Olayla ilgili olarak da baba Tuncay Özışık hakkında 'taksirle yaralama'dan işlem yapılacağı kaydedildi.

Olay, 24 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Altınkum Mahallesi 431 Sokak üzerindeki Peker Apartmanı 7'nci katında meydana geldi. Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) Başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık'ın oğlu Altuğ Özışık, akşam saatlerinde balkonda roket yapmaya başladı. Bu sırada meydana gelen da, Altuğ Özışık ile yanında bulunan babası Tuncay Özışık ile annesi Hatice Özışık yaralandı.

Patlama üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada kendi imkanlarıyla binadan çıkan Özışık ailesi, en yakın özel hastaneye gitti. İki eli bileğinden kopan ve sol gözünden yaralanan Altuğ Özışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralı anne ve baba da aynı hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi. İki elini bileğinden kaybeden Altuğ Özışık'ın, sol gözü de patlamadan etkilendi.

ŞENLİK İÇİN ROKET YAPIYORLARMIŞ

Emniyet yetkilileri, Özışık ailesinin 27 Temmuz tarihinde Antalya Saklıkent'te düzenlenecek 20'nci Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği için yakıtla havalanan bir roket yapmaya çalıştığını söyledi.

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Balkon'da roket hazırlarken yaralanan gencin babası konuştu
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