Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardımcı doçentlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı'nın açılış oturumunda konuştu. Körfez ülkelerine yaptığı ziyarete değinen Erdoğan, "Üç kardeş ülke, Körfez'de... Nedir bu sıkıntı? Bu hallere neden düştük? Bunlar bizi yaralıyor, üzüyor. Biz bu hallere düşmeli miydik? Niye düştük? Birbirimizle oturarak, konuşarak çözemez miyiz? Çözüm yollarına gitmeyip etrafımıza birilerini de almak suretiyle eğer herhangi bir kardeşimizi köşeye sıkıştırırsak bu kabul edilebilir bir şey değildir. Biz bunları yapmamalıyız, yakışmıyor, bizim bunları aşmamız lazım. Bizim her zamankinden daha fazla dayanışmaya kardeşliğe ihtiyacımız var" dedi.İslam dünyasının birlikten ziyade ayrışmalarla gündemde olmasının acı olduğunu ifade eden Erdoğan, krizin, iç savaşın, teslimiyet politikalarının İslam ülkelerini birbirinden her geçen gün uzaklaştırdığını belirtti.Barışın sembolü olan Kudüs'ün, saldırılar karşısında direnmeye, ayakta kalmaya çalıştığını söyleyen Erdoğan, "Müslümanların mevcut güçsüzlüğünden, parçalanmışlığından cesaret alan malum İsrail yönetimi, her gün yeni bir uygulamayla Kudüs'ün İslami karakterini tahribe yelteleniyor. Her fırsatta ülkemizi eleştiri yağmuruna tutanlar mesele Filistin, Kudüs olunca Müslümanların hakkı, hukuku olunca birden sus pus kesiliyorlar. Hiç kimse bizden bıkkınlık derecesinde bu ikiyüzlülüklere daha fazla sessiz kalmamızı bekleyemez. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın izzetinin, onurunun korunması sadece Filistinli kardeşlerimizin tüm İslam aleminin vazifesidir, görevidir" dedi.İsrail'in metal detektör uygulamasından geri adım atmasını, gerilimin azaltılması noktasında doğru bir adım olarak değerlendiren ancak yeterli bulmadığını ifade eden Erdoğan, "Cuma günü gelen Müslümanlara o kapıların kapanmasına tahammül etmemiz mümkün değildir. Sadece Filistin'de yaşayanların geldiği bir mabet değildir Mescid-i Aksa. Tüm dünya Müslümanlarının geldiği bir mabettir. İsrail, Kudüs ile ilgili hukuka ve insan haklarına saygılı davranmalıdır" diye konuştuİsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Mescid-i Aksa konusunda bir kez daha görüştüğünü dile getiren Erdoğan, kendisinden cumhurbaşkanı olarak bu konuda ağırlığını koymasını istediğini anlattı.İslam dünyasındaki nüfusun yüzde 55'inin okuma - yazma bilmediği gerçeğinin yürekleri acıttığını ifade eden Erdoğan, eğitime verdikleri öneme değinerek, "Soran, sorgulayan geleceğe dair iddiaları olan bir nesil yetiştirmekte gereken başarıyı gösteremediğimizde ortaya geçici hevesler peşinde koşan bir nesil çıkıyor. Kendine özgü eğitim sistemlerini geliştiremeyen milletlerin istikbali tayin edemeyecekleri gerçeği ile karşı karşıyayız" dedi.Konuşmasında 'yardımcı doçentlik' konusunda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:"Nasıl medeniyetimizin gerilemesi medreselerimizin çökmesiyle ilim alanında başlamışsa, yükselişimiz de inşallah oradan olacaktır. Bunun için evvela üniversiteler arasında tecrübe paylaşımını, gerek ulusal gerekse uluslararası ve öğrenci hareketliliğini artırmamız gerekiyor. YÖK Başkanımızdan 'Mevlana Değişim Programı'nı İslam dünyasındaki yükse öğretim sistemleri için Erasmus benzeri, hatta ondan daha ileri düzeyde bir değişim programı haline dönüştürülmesini özellikle rica ediyorum. Bir üst aşama olan ortak diploma programlarının devreye alınması da şarttır.YÖK Başkanımızdan talebim, en az 15 üniversitemizin, bu toplantıya katılan İslam ülkeleri üniversiteleriyle lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak çift diploma programları başlatmasına öncülük etmesidir.Özellikle ülkemdeki rektörlerimizden de ricam var, YÖK Başkanımız ile de bunu konuşuyorum, Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir? Şunu bir gözden geçirin. Yani birisi doktorayı bitirmişse, ondan sonra doçentliğin önünü açmak... Bizim hocalara ihtiyacımız var, burada yardımcı doçentlikle de ön kesiyoruz. Dünyanın kaç yerinde acaba yardımcı doçentlik var? Bunu da bir inceleyin, ben YÖK Başkanımıza söyledim, bunu da bir görelim. Ben araştırdığım yerlerde doğrusu böyle bir mekanizma pek görmüyorum. Bunu birileri birilerini oyalamak için yapmışlar. Bu, gerçekten ilmiye sınıfına bir paravan, engel oluşturuyor. Bunu aşmamız lazım ve aşacağımıza inanıyorum."Darbe girişimine işaret ederek, "15 Temmuz gecesi hoca kılıklı bir şarlatanın peşine takılan insan müsveddesinin neler yapabileceğine şahit olunduğunu" ifade eden Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye değindi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, rektörlerden, "takiyye ve yalanı ibaret sayan, kendi emelleri için kan dökmekten çekinmeyen" FETÖ'ye karşı dikkatli olmalarını, harekete geçmelerini, teröristlerin hizmet, diyalog ve eğitim kisvesi altında kurumlara sızlamalarına fırsat vermemelerini istedi. (ANKA)