Emine Erdoğan, vaiz ve vaizeleri kabul etti

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına bu yıl atanan vaiz ve vaizeleri kabul etti.

Emine Erdoğan, çoğunluğu vaizelerden oluşan görevlilerin, temmuz ayında Ankara'da aldıkları hizmet içi eğitim programının son haftasında gerçekleşen yemekli kabuldeki konuşmasına, toplumun manevi hayatına yönelik hizmetleri için vaiz ve vaizelere teşekkür ederek başladı.

Vaiz ve vaizelerin, aile bağlarının güçlendirilmesi ve aile içi sorunların çözümü noktasında verdikleri hizmetin önemine işaret eden Emine Erdoğan, modern dünyada ailenin korunaklı bir sığınak olduğunu, güvenli aile ortamının, güçlü ve sağlam karakterli bireylerin yetişmesine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

- "FETÖ'NÜN AÇTIĞI GÜVEN BUNALIMINI SİZLER ONARACAKSINIZ"

Emine Erdoğan, katılımcılara, "Gençleri, dinin adını kullanarak terör faaliyetlerine girişen din istismarcılarının tuzağından koruyacak sağlam kaleler sizlersiniz. Vatandaşlarımızın manevi duygularını sömürerek, devletimize, milletimize ihanet eden FETÖ'nün açtığı güven bunalımını yine sizler onaracaksınız." şeklinde seslendi.

Gelenekle dinin iç içe geçtiğini belirten Emine Erdoğan, dini prensiplerin kültürel önyargılarla gölgelendiğine dikkati çekti.

Emine Erdoğan, bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapmak gerektiğini, kadın ve erkeğin adil bir iş bölümü içinde, aile bütünlüğünü koruma noktasında eşit sorumluluğa sahip olduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, aileye rağmen değil, aile için üretilen sosyal politikaların topluma bilinçli kanallar vasıtasıyla taşınmasının önemine işaret etti.

Program, fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.