Endişelinin gölgesi...

FETÖ bu milletin vergileriyle alınan silahlarla saldırıyor.

Millet direnince...

"Demokrasimizden" endişe ediyorsun.

Askerimizi polisimizi öğretmenlerimizi, hülasa, insanımızı şehit eden teröristlerle mücadele ediyoruz.

"İnsan haklarından" endişe ediyorsun.

Adaleti rehin alan FETÖ yargısını tasfiye ediyoruz.

"Hukukun üstünlüğü" adına endişe ediyorsun.

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Taşeronun FETÖ eliyle 17 -25 Aralık'ta Halk Bankası'na saldırmış, "bir imparatorluğun çöküşünü izliyorsunuz" şeklinde sevinç çığlığı atmıştın.

Şimdi de...

Türk çelik sektörüne gerekçesiz bir şekilde antidamping soruşturması açıyor, ilave gümrük vergisi koyuyorsun.

Sonra da...

Kredi derecelendirme kuruluşları üzerinden "ekonomimizden" endişe ediyorsun.

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