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’cülerin tuzağı

Giriş Tarihi: 26.7.2017
FETÖ’cülerin özel ders tuzağı
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan, ", sonrası internet ilanları ile düşük ücretlerle maskesi altında evlere sızmaya çalışıyor" iddiasında bulundu. SABAH'a konuşan Eraslan, "FETÖ öyle bir yapıya sahiptir ki, Aktif-Sen adlı örgüte ait 'Aç-kapa sendikaları' 2012'de ilk defa kurdurulduğunda tek bir emirle 9 ayda 35 bin kişi sendikaya üye olmuştur" dedi. Eraslan, FETÖ'nün uzaktan-online eğitim, etüt abisi-ablası gibi uygulamalarının 15 Temmuz sonrası yeniden faaliyete geçirildiğini savundu.
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FETÖ’cülerin özel ders tuzağı
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