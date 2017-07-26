FETÖ’cülerin özel ders tuzağı

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan, "FETÖ
, 15 Temmuz
sonrası internet ilanları ile düşük ücretlerle özel ders
maskesi altında evlere sızmaya çalışıyor" iddiasında bulundu. SABAH'a konuşan Eraslan, "FETÖ öyle bir yapıya sahiptir ki, Aktif-Sen adlı örgüte ait 'Aç-kapa sendikaları' 2012'de ilk defa kurdurulduğunda tek bir emirle 9 ayda 35 bin kişi sendikaya üye olmuştur" dedi. Eraslan, FETÖ'nün uzaktan-online eğitim, etüt abisi-ablası gibi uygulamalarının 15 Temmuz sonrası yeniden faaliyete geçirildiğini savundu.