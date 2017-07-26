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Gaziantep'teki terör operasyonu

AA

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Giriş Tarihi: 26.7.2017 17:40
Gaziantep'teki terör operasyonu

Gaziantep'te gözaltına alınan terör örgütü üyesi 5 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 Temmuz'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilde ele geçirilen 2 el bombası, 2 tabanca ve yerleştirmek için kullanılan bomba kemeriyle çok sayıda dijital materyalle ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 1 kişi de sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Gaziantep'teki terör operasyonu
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