Konya'daki FETÖ'nün askeri yapılanması davası

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Tanıklardan Astsubay Adil Nazlı, 15 Temmuz günü 3. Ana Jet Üs Komutanlığında görevinin başında olduğunu söyledi.

"40-45 ADET EL BOMBASI VE 24 ADET BOMBA ATARI DEPOYA GETİRDİK"

Verilen talimatları komutanlarının emriyle yerine getirdiğini ifade eden Nazlı, "Aldığım emirle 40-45 adet el bombası ve 24 adet bomba atarı alarak MAK'ta bulunan depoya getirdik." dedi.

Nazlı, depoya götürülen ekipmanların tehlikeli malzeme sınıfında olduklarına ve sadece harp sırasında kullanıldıklarına dikkati çekti.

Mesai bitiminden önce nöbetini devredeceği personele, ekipmanın, emir verilirse dağıtılacağı bilgisini aktardığını anlatan Nazlı, "Komutanımız bize bayrak törenini bile beklememize gerek olmadığını, mesaiyi erken bırakıp evlerimize giderek dinlenmemizi söyledi. Sabah geldiğimde deponun açık vaziyette olduğunu gördüm. Depo nöbeti bendeydi, 'madem malzemeyi verecektiniz benim niye haberim olmadı.' diye karşılık verdiğimde önemli olmadığını söylediler." dedi.

"GENELKURMAY BAŞKANI DAHİ GELSE İÇERİYE ALINMAYACAK"

Tanıklardan Astsubay İdris Dinçer de akşam saat 22.30-23.00 civarında MAK timinden gelen 3 kişinin, cephaneliği kapatmalarını istediklerini anlattı.

Akşam saatlerinde alarmın üst seviyeye çıkarıldığını belirten Dinçer, "Cephaneliği kapattıktan sonra MAK timinden gelen askerler, içeriden dışarıya, dışarıdan da içeriye kimsenin girmemesi gerektiğini, Genelkurmay Başkanı dahi gelse içeriye alınmaması gerektiğini söylediler." diye konuştu.