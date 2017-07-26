Son dakika: Diyanet FETÖ raporu açıklandı!

Diyanet FETÖ raporu açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Diyanet FETÖ raporunu açıkladığı konuşmasından satır başları;

DİYANET FETÖ RAPORU'NDA ÖNEMLİ AYRINTI; TAKİYYE İLE SIZDILAR

Bu çalışma aslında artık, geçmiş için değil, gelecek için çok daha büyük önem arz etmektedir. FETÖ terör örgütünün bunlardan biri olduğundan hiç şüphe yoktur. Yanlış bilgileri doğru bilgilerle harmanlayarak verdiler. Hemen her konuşmada mutlaka saptırıcı bir ifade adeta satır arasına girmiştir.

FETÖ ELEBAŞININ YÖNTEMLERİ



Kendini katettiği halde 3. şahıslar üzerinden konuşmak. Kibri tevazu olarak pazarlamak.

Kendi mensuplarına sürekli Allah'a ulaşmanın mümkün olduğunu anlatma çabasında olmuştur. Her konuşmasında Peygamberi İzmir'e getirmesi, camiye, cemaati arasına sokması, onunla görüştüğünü sürekli iddia etmesi artık işten bile değildir. Fakat bunu sinsice yapıldığını görüyoruz. Gözyaşları içerisinde söylendiğine hep şahit oluyoruz. Önündeki genç çocukların çığlıklarını artıracak şekilde söylediğine şahit oluyoruz.

FETÖ RAPORU: "BU ALÇALMIŞ KİŞİNİN DİLİNDE..."

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı FETÖ raporuna göre bir yandan Peygamber efendimizi haşa, ayağına kadar getirirken kendisi meleklerle görüştüğünü ifade ediyor. Kendisini Hak'tan nida geldiğini söylemekten çekinmiyor. Sadece Allah ile aldatılmıyor insanlar, Kur'an-ı Kerim de suiistimal ediliyor. Kendini işaret eden ayetlerden söz ediliyor. Herhangi bir ilke gözetmeden kendi örgütünü yükseltmek için kullandığına şahit oluyoruz. Kur'an bir araca dönüşüyor alçalmış bir kişinin dilinde.

Hav hav ederek, birilerinin arkasından tırmanıp durmaktadır. Bu birileri kim bilmiyoruz fakat belki onlar kendilerini biliyor. Böylelikle gayb aleminin bilinebilir, Allah'ın ulaşılabilir, ölmüş zevatın görüşülebilir bir dünya kuruyor kendisi için.

Diyanet FETÖ raporunu açıkladı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI FETÖ RAPORU YAYINLADI

Diyanet FETÖ raporu'nda Peygambere hakaret ayrıntısı

"HER İNSANIN BİR DUBLESİ VAR, PEYGAMBERİN DE BİR DUBLESİ VAR, ARANIZDADIR" DEMEKTEN ÇEKİNMİYOR"

Her insanın bir dublesi var, Peygamberin de bir dublesi var, vallahi o duble şu anda aranızdadır demekten çekinmiyor. Herkül'den bahsediyor, resimlerini Sızıntı dergisinin kapağına defalarca taşıyor. Sızıntı dergisinde 19 bin resim incelenmiştir. 8 bini başka inanç dünyaların sembolünden ibarettir. Her resim zihin bulandırıyor, adı Sızıntı ya, insanların inancını zedeliyor. Bir İsa betimlemesi ile bir Meryem Ana resmi ile ve hatta gökten inen Tanrı'nın eli ile. Zihinleri yeterince bulandırdıktan sonra işi mesihe bağlıyor bütün konuşmalarında.

Kahramanları olduğunu iddia ediyor, hatta ikinci Sahabiler adını veriyor.

Onun için diyalog dünyaya yayılmanın bir aracıdır. Diyalog çalışmalarını, o çalışmaları başlatanların kastında da öteye taşımaktan çekinmemiştir.

Kendi mensuplarına gelince onun için onlar Allah cemaatidir. Bu karmaşa içinde kendisi de, kah mesih olmuş kah Peygamber'in onayladığı kişi. Tüm bu birleştirmeleri Peygamber'e rağmen, Peygamber için yapacaktır. "Ben bu kötülükleri yaptım diyor, düşündüm, Peygamber'i karşıma getirdim, bunları senin için yaptım" diyor.

GÖRMEZ FETÖ RAPORU AÇIKLAMASINA ŞÖYLE DEVAM ETTİ;

Ona göre mabedler kapanabilir, onun açtığı ışık saçan evler vardır. Hasreten çocuklarını bunlara teslim eden bütün anne ve babalara sesleniyorum. Biraz sonra izleyeceğiniz konuşmalar, yüzbinlerce defa o evlerde, gece yarılarında çocuklarınıza izlettirilmiş ve dinlettirilmiştir.

Bu rapor aynı zamanda zihnimizi bu tür istismarlara karşı daha duyarlı kılmaktadır. Sadece bu yapıyı değil, istismar eden her hareketi ortaya bütün cinayetleri çıktıktan sonra değil, bizatihi başladığı zaman takip edip toplumla paylaşmak zorundadır.

Diyanet FETÖ Raporu'nun tüm dünyaya gönderileceği öğrenildi.

GÖREVİ BIRAKACAĞINI DA AÇIKLADI

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, gazetecilerin "görevden ayrılacağı yönündeki iddiaları" sorması üzerine, "Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. O emanet, vakti, yeri ve zamanı geldiğinde teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır, o da ilimdir. Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için bir gayret içerisinde olacağım." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEHMET GÖRMEZ AÇIKLAMASI!