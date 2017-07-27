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'tan flaş hamle!

Giriş Tarihi: 27.7.2017 09:08 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 09:14
Berat Albayrak'tan flaş hamle!

Ulusal Maden Kaynak ve ’nun üyelerini, ve Bakanı belirleyecek. Başvuran mühendisleri, belirlenen komisyon değerlendirecek ve daha sonra Enerji Bakanı değerlendirilen mühendisler arasından üyeleri seçecek.

ve Bakanlığı'nın yönetmeliği ile Ulusal Maden Kaynak ve 'nun (UMREK) kuruluşu, üyelerinin seçimi ve görevleri belirlendi.

TMMOB SAF DIŞI KALDI

Yönetmeliğe göre, komisyona seçilecek mühendis üyeleri Türk mühendis ve mimar odaları birliği öneremeyecek.

ÜYELER NASIL SEÇİLECEK

Bunun yerine yönetmeliğe göre komisyona üye olarak seçilmek isteyen meslek odalarına üye maden, jeoloji, jeofizik, harita, metalürji mühendisleri direkt MİGEM'de oluşturulan yeterlilik ve seçim komitesine başvuracak. Komite de komisyon için 4 aday önerecek. Bu adaylar arasından komisyona 2 üye seçilecek.

YETKİ BAKANDA

Komisyon üyelerinin seçiminde tek yetkili ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacak.

Başvuran mühendisleri belirlenen komisyon değerlendirecek ve belirli bir sayıya indirdikten sonra Enerji Bakanı değerlendirilen mühendisler arasından üyeleri seçecek.

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Berat Albayrak'tan flaş hamle!
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