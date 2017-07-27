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Bir tek Türkiye'ye diş geçiremediler!

Giriş Tarihi: 27.7.2017 10:15 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 10:17
Bir tek Türkiye'ye diş geçiremediler!

Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar’ın bugün ilk yayınlandı. “Bir tek Türkiye’ye diş geçiremediler” başlıklı yazısında Batı’nın Erdoğan’sız, Anadolu’ya hapsolmuş ve Batı hegemonyasına hiç itiraz etmeyen bir Türkiye hayal ettiğinin altını çizen Bercan Tutar “Fakat ne yapsalar boş, cin şişeden çıktı bir kere” diyor.

İŞTE BERCAN TUTAR'IN SABAH'TA YAYINLANAN İLK KÖŞE YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR;

"Erdoğansız AK Parti veya Erdoğansız Türkiye projesi" kapsamında 2013'ün Mayıs'ından beri içeriden ve dışarıdan acımasız saldırılara maruz kalıyoruz.

Ülkemize yönelik her tür unsur, grup, örgüt, medya organı ile farklı ideolojik ve finansal aygıtlar eşzamanlı olarak aktive edilmiş durumda.

Ancak 15 Temmuz darbe ve işgal girişimiyle 16 Nisan'daki referandumda da görüldüğü gibi emperyal aklın Türkiye'ye karşı devreye soktuğu bütün kaos planları destansı zaferlerle çökertildi.

BERCAN TUTAR'IN BUGÜNKÜ YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

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Bir tek Türkiye'ye diş geçiremediler!
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