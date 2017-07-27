Bir tek Türkiye'ye diş geçiremediler!

İŞTE BERCAN TUTAR'IN SABAH'TA YAYINLANAN İLK KÖŞE YAZISINDAN BAZI BAŞLIKLAR;

"Erdoğansız AK Parti veya Erdoğansız Türkiye projesi" kapsamında 2013'ün Mayıs'ından beri içeriden ve dışarıdan acımasız saldırılara maruz kalıyoruz.

Ülkemize yönelik her tür unsur, grup, örgüt, medya organı ile farklı ideolojik ve finansal aygıtlar eşzamanlı olarak aktive edilmiş durumda.

Ancak 15 Temmuz darbe ve işgal girişimiyle 16 Nisan'daki referandumda da görüldüğü gibi emperyal aklın Türkiye'ye karşı devreye soktuğu bütün kaos planları destansı zaferlerle çökertildi.

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