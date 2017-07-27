CHP’nin FETÖ şovu balon çıktı

FETÖ'nün fişleme listesinin bulunduğu flash belleğin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın daveti üzerine Tuncay Özkan tarafından savcılığa teslim edildiği ortaya çıktı.

Başsavcılığın halihazırda flash bellekle ilgili soruşturma yürüttüğü öğrenilirken, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada itirafçı olan Kurmay Albay Selçuk Başyiğit'in flash diskle ilgili bilgileri savcılıkla geçtiğimiz aylarda paylaştığı ortaya çıktı.

2 ÖRNEK'TEN BİRİ ÖZKAN'DAYMIŞ

İfade üzerine Savcılık, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na flash bellekle ilgili ellerinde bir şey olup olmadığını sordu. Komutanlık ise söz konusu belleğin 2 örneği olduğunu, birinin İzmir'de bir otobüste askeri bir personel tarafından düşürülmesi üzerine bulunduğu ve Hava Kuvvetleri'ne ulaştırıldığı birinin ise Tuncay Özkan tarafından dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ'a verildiği cevabını verdi. Cevapta Başbuğ'un flaş belleği Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ulaştırdığı kaydedildi. Komutanlık, iki belleğinde şuanda ellerinde bulunmadığını savcılığa iletti.

İki ayrı örneği olan flash bellekle ilgili Hava Kuvvetleri'nce yürütülen soruşturmada ise herhangi bir sonuç alınamadığı, dosyanın kapandığı öğrenildi.

İstanbul Başsavcılığı'nın ise önce geçtiğimiz aylarda Tuncay Özkan'ı bilgisine başvurulmak üzere adliyeye davet etti bu ifade sırasında da flaş belliğin adliyeye teslim edilmesini iistediği ortaya çıktı. Tuncay Özkan'ın da bu davet üzerine flaş belleği İstanbul Savcılığına verdiği belirlendi.

2006 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması ile ilgili İstanbul Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aylarda Selçuk Başyiğit'in ifadesi alınmıştı. Başyiğit ifadesinde flash belleğin 2006 yılında İzmir'de bir askeri personel tarafından düşürüldüğünü, flash belleğin içerisinde Hava Kuvvetleri'yle ilgili bilgiler olmasından dolayı belleğin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderildiğini kaydetmişti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü olan Albay Selçuk Başyiğit'ten sorumlu imam 'İbrahim' kod isimli Cafer Sarıkaya tarafından örgüt evine davet edilen Başyiğit, evde bulunan mahrem imam Adil Öksüz'le görüştüğünü söylemişti. Başyiğit, Adil Öksüz'ün flash bellekle ilgili 'Bir arkadaşımız düşürmüş. Evet bunlar doğru' diyerek bilgilerle ilgili ne işlem yapacağını sorduğunu ifade etmişti. Başyiğit evden çıkarken flash bellekle ilgili gerekli işlemleri yapacağını Öksüz'e söylediğini ifadesinde belirtmişti.