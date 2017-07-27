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Darbe mesajını 1979’da vermiş

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK

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Giriş Tarihi: 27.7.2017
Darbe mesajını 1979’da vermiş

Gülen’in 1979 ve 1990’da sarf ettiği ‘Parlamentoya bomba konur, Meclis tahrip edilir’ sözleri, darbe planının yıllar öncesine dayandığının delili gibi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elebaşısının İslam dinine verdiği zararları ayrıntılı olarak inceleyip hazırladığı raporda ilginç detaylar ortaya çıktı. Elebaşı'nın 1990'da verdiği vaazda, "Tanka biner tankla cihat yaparsınız. Ölüm komandosu haline gelirsiniz", 1979'da yaptığı bir konuşmada da, "Ama sen her şeyi salıverirsen bir yerde asker, öbür yerde subay öldürülür. Öbür yerde parlamentoya bomba konur, öbür yerde Meclis tahrip edilir" dediği ortaya çıktı. İşte yıllar öncesinden verilen darbe mesajları:

FETÖ lideri Gülen, 1979 tarihinde yaptığı bir konuşmada yıllar öncesinden darbe girişiminin planını şaşırtıcı bir şekilde ortaya çıkardı: "Ama sen her şeyi salıverirsen, bir yerde asker, öbür yerde subay öldürülür, öbür yerde parlamentoya bomba konur, öbür yerde Meclis tahrip edilir. Başka bir yerde masum halkın üzerine ateş edilir."

'UÇAKLA CİHAT YAPARSINIZ'
Gülen'in 1990'da bir camide verdiği vaazda ise, "Bir cepheyi tutar orada nöbet beklersiniz. Uçak biner uçakla cihat yaparsınız. Tanka biner tankla cihat yaparsınız. Ölüm komandosu haline gelirsiniz. Milletinizin varlığı, bekası ve selameti uğruna kendinizi ölümün bağrına atarsınız ve bunlarla siz veli olursunuz. Bunlar veli olma yollarıdır" ifadelerini kullanması hain darbe girişimini yıllar önceden planladığını ortaya çıkardı.
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Darbe mesajını 1979’da vermiş
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