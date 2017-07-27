FETÖ'nün 38 yıl önceki konuşması dinletildi

Toplantıda dinletilen bir videoda Fetullah Gülen'in, 38 yıl önceki konuşmasına da yer verildi. Gülen o konuşmasında, "Ama sen her şeyi salıverirsen, bir yerde asker, öbür yerde subay öldürülür, öbür yerde parlamentoya bomba konur, öbür yerde Meclis tahrip edilir. Başka bir yerde masum halkın üzerine ateş edilir. Bütün bunların temelinde küfür vardır, küfran vardır. Maziyi inkar vardır, kendinden kaçış vardır" dedi.

Toplantıda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in farklı tarihlerde yaptığı konuşmalara da yer verildi. Gülen'nin 9 Şubat 1979 yılında yaptığı ileri sürülen bir konuşmanın videosunda şu ifadeler yer aldı: "Ama sen her şeyi salıverirsen, bir yerde asker, öbür yerde subay öldürülür, öbür yerde parlamentoya bomba konur, öbür yerde Meclis tahrip edilir. Başka bir yerde masum halkın üzerine ateş edilir. Bütün bunların temelinde küfür vardır, küfran vardır. Maziyi inkar vardır, kendinden kaçış vardır. Zulmanilik vardır, maziye sövüş vardır. Veyl olsun topunun köküne!"

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