FETÖ'nün 'milyonluk vurgun' oyunu

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında 14 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütün vakıf ve Zirve Üniversitesindeki sözde yöneticileri ile ticari ilişkisi bulunan şirket sahiplerinin sanık olarak gösterildiği iddianamede, vakfın kurucu başkanı olan ve başka bir FETÖ soruşturmasından tutuklu bulunan Taner Nakıboğlu'nun, üniversitenin mütevelli heyetinde yer aldığı kaydedildi.

Nakıboğlu'nun, Zirve Üniversitesinin yakınına inşa edilen "Antepia" isimli konut projesini gerçekleştiren "Paralel Yapı İnşaat" şirketinin de sahibi olduğu belirtilen iddianamede, söz konusu konutlardan elde edilen gelirlerin "bağış" veya "yardım" adı altında üniversiteye aktarıldığı, 2012 yılında da bu yolla 25 milyon 200 bin liranın üniversite hesabına yatırıldığı bildirildi.

"ÖRGÜTÜN SERMAYESİNİ YÖNLENDİRDİ"

Nakıboğlu'nun örgütün sermayesini yönlendirdiği belirtilen ve MASAK raporlarına da yer verilen iddianamede, şöyle denildi.

"Üniversite tarafından sanıkların ortağı olduğu bir firmaya 2012 yılında 41 milyon 602 bin lira borç verilmiş, bu tutarın tamamı ilgili firma tarafından tekrar ödenmiştir. Başka bir firmaya ise aynı yıl 61 milyon 775 bin lira borç verilmiş, tamamı yine aynı gün tekrar ödenmiştir. 2 milyon 900 bin alacağı olan başka bir firmaya da 19 milyon 850 bin borç verilmiş, borcun tamamı geri ödenmiştir. 2013 yılında ise bir firmaya 56 milyon borç verilmiş, tutarın tamamı tekrar ödenmiştir. Aynı yıl bir başka firmaya da 109 milyon 800 bin borç verilmiş, tutarın tamamı geri ödenmiştir. 2014 yılında ise bir firmaya 234 milyon 466 bin borç verilmiş, tutarın tamamını geri ödemiştir. Burada ilginç olan ise söz konusu firmanın almış olduğu borcu aynı gün içinde veya bir gün sonra geri ödemesidir.

Örneğin 29 Şubat 2012'de saat 15.09'da üniversite tarafından firmaya olan borcuna karşılık bir milyon lira gönderildiği, firmanın ise bu parayı aynı gün saat 15.41'de tekrar Zirve Üniversitesine bağış adı altında gönderdiği belirlenmiştir. Firma, üniversiteye gönderdiği tutarı ise Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında ticari karından beyanname üzerinde indirim konusu yapmıştır."

ÖRGÜT ELEBAŞININ TALİMATIYLA KURULMUŞ

Üniversitenin örgütün amaçları doğrultusunda eleman yetiştirmek için elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kurulduğu kaydedilen iddianamede, sık sık Pensilvanya'ya gittiği tespit edilen Taner Nakıboğlu'nun da bir videoda üniversitenin ismini bizzat Gülen'in koyduğunu söylediği aktarıldı.