Rektörlere FETÖ uyarısı: İzin vermeyin

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 35 İslam ülkesinden 120'yi aşkın üniversite rektörüyle gerçekleştirdiği toplantıda FETÖ uyarısı yaparak, "Takiyye ve yalanı ibadet sayan, masum kanı dökmekten çekinmeyen bu örgüte karşı dikkatli olmanızı bekliyorum" diye seslendi. Toplantıya Türkiye'deki üniversite rektörlerinin yanı sıra 35 İslam ülkesinden 120'yi aşkın rektör katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şöyle dedi:Hafta sonu Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'daydım. Gidişimizin sebebi oradaki bariyerler sebebiyle. Üç kardeş ülke Körfez'de nedir bu sıkıntı, niçin bu durumlara düşüyoruz? Bir sıkıntı mı var müracaat edeceğimiz kapı istişaredir. Ama yok çözüm yollarına gitmeyip etrafımıza birilerini de almak suretiyle eğer herhangi bir kardeşimizi köşeye sıkıştırırsak bu kabul edilebilir bir şey değildir. Her zamankinden daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var.Müslümanların mevcut güçsüzlüğünden, parçalanmışlığından cesaret alan İsrail yönetimi her gün yeni bir uygulamayla Kudüs'ün İslami karakterini tahribe yelteniyor. Her fırsatta ülkemizi eleştiri yağmuruna tutanlar mesele Filistin, Kudüs, Müslümanların hakkı hukuku olunca sus pus kesiliyorlar. İsrail'in Müslümanları rencide eden metal dedektör uygulamasından geri adım atması gerilimin azaltılması noktasında doğru bir adım olmuştur. Yeterli midir, değildir. Cuma namazlarına cuma günleri gelen Müslümanlara o kapıların kapanmasına tahammül etmemiz mümkün değil.Bizim dinimiz cehaleti emretmiyor, ilmi emrediyor. Son birkaç asırdır kitaptan, kütüphaneden, kalemden, tefekkürden daha fazla uzaklaşıyoruz. İslam dünyasındaki nüfusun yüzde 55'inin okuma yazma dahi bilmediği gerçeği yüreğimizi acıtıyor. OECD ülkelerinde milli gelirden eğitime ayrılan payın ortalaması yüzde 5.2 iken, bu oran İslam dünyasında 1'i dahi bulmuyor. Bu rakamlar asırlardır ruhumuzu ve dimağımızı besleyen hikmet pınarlarının niçin tek tek kuruduğunu da gösteriyor.Cumhurbaşkanı, bugün kabine üyeleriyle ve AK Partili vekillerle görüşecek. Erdoğan'ın TBMM tatile girmeden önce vekillere, kongre süreci ve 2019'a yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.Bütçeden ayrılan payda eğitimi ilk sıraya çıkarttık. Buna rağmen eğitim-öğretimde bulunduğumuz yeri yeterli görmüyoruz. İslam dünyasındaki her toplum gibi biz de işin kolayın kaçıyor, emek isteyen, sabır gerektiren meselelerden uzak duruyoruz. Soran, sorgulayan bir nesil yetiştirmekte gereken başarıyı gösteremediğimizde, ortaya geçici hevesler peşinde koşan bir nesil çıkıyor.Gençlerimizi zihinleri formatlanmış birer robota, birer mankurta dönüştüren yapılara karşı da dikkatli olmalıyız. Millet olarak geçtiğimiz yıl 15 Temmuz gecesi hoca kılıklı bir şarlatanının peşine takılan insan müsveddelerinin neler yapabileceğine çok yakından şahit olduk. Onun peşinde de profesörler, doçentler var. 'O bize şahdamarımızdan daha yakın' diyor. Bunu diyen ilmiye sınıfından. Bunu söyleyecek kadar istikametini kaybedenler var.Şu Külliye'nin etrafından 29 kardeşimiz şehit oldu. Türkiye genelinde 250 şehidimiz, 2 bin 193 gazimiz var. Şehitlerimiz arasında bir profesörümüz, 8 de üniversite öğrencimiz var. Dünyanın 170 ülkesini zehirli bir sarmaşık gibi saran FETÖ ile gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Siz kıymetli rektörlerimizden, takiyye ve yalanı ibadet sayan, emelleri için masum kanı dökmekten çekinmeyen bu örgüte karşı dikkatli olmanızı, harekete geçmenizi bekliyorum. Bu teröristlerin özellikle diyalog, eğitim, hizmet kisvesi altında başında bulunduğunuz kurumlara sızmasına asla fırsat vermeyiniz.Ülkemdeki rektörlerimizden de ricam var. Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir ya? Şunu bir gözden geçirin. Bizim hocalara ihtiyacımız var. Bu yardımcı doçentlikle ön kesiyorsunuz. Dünyanın kaç yerinde acaba yardımcı doçentlik var, bunu da bir inceleyin. Ben YÖK Başkanımıza da söyledim. Ben araştırdım, böyle bir mekanizma görmedim. Bunu birileri, birilerini oyalamak için yapmışlar. Bu gerçekten ilmiye sınıfına bir engel oluşturuyor. Bunu aşmamız lazım. Aşacağımıza inanıyorum.Üniversiteler bilimin, özgün ve özgür düşüncenin üretim merkezleridir. Teröre bulaşmayan, şiddeti kutsamayan her türlü fikrin, her türlü kanaatin üniversitede yeri vardır, olmalıdır.Erdoğan rektörlere, "Gençlerimiz giderek daha çok Batı'ya yöneliyor. Beyin göçü ne karşı tedbir almalıyız" mesajı verdi.